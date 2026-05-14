Аллегри может уйти с поста тренера «Милана» из-за конфликта с Ибрагимовичем

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера «Милана» из-за разлада с советником руководства футбольного клуба Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, между Аллегри и Ибрагимовичем «нет никакого диалога». Конфликта удавалось избежать, пока команда выигрывала, однако в последнее время ее результаты ухудшились: на ее счету одна победа, одна ничья и четыре поражения в шести последних встречах.

Формальным поводом обострения отношений между главным тренером и советником стал спор о выборе третьего вратаря на следующий сезон. В целом разногласия сторон касаются не только трансферной политики (Аллегри не получил усиления в зимнее трансферное окно), но и игровых вопросов: сообщается, что после неудачных матчей Ибрагимович звонил футболистам и «давал им советы, касавшиеся тактики».

В чемпионате Италии «Милан» занимает четвертое место с 67 очками после 36 туров. Столько же баллов у идущей на пятой строчке «Ромы». На два очка отстает «Комо». В Лигу чемпионов попадают четыре лучшие команды первенства.

Массимилиано Аллегри, как сообщает Corriere della Sera, намерен уйти из «Милана» вне зависимости от итогового места в первенстве — он «устал от того, что внутренних врагов у него больше, чем соперников на поле». Издание считает вероятным последующее назначение Златана Ибрагимовича на пост главного тренера.

