Посол России обсудил с новым главой МИД Венгрии ситуацию на Украине

Посол России Евгений Станиславов посетил МИД Венгрии. Он впервые встретился с новым министром иностранных дел Анитой Орбан. Они обсудили ситуацию на Украине.

Встреча продлилась около 25 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе венгерского ведомства. В МИД Венгрии от комментариев воздержались. Господин Станиславов после встречи не стал общаться с журналистами.

13 мая новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о вызове российского посла в Будапеште в МИД. Поводом стали сообщения об ударах беспилотников по Закарпатской области на западе Украины. Господин Мадьяр говорил, что глава МИД Венгрии спросит посла о сроках окончания военной операции.

