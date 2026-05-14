В Белом доме уточнили позицию Си Цзиньпина по милитаризации Ормузского пролива

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом выступил против милитаризации Ормузского пролива и системы платного прохода судов через морской коридор. Об этом заявила пресс-служба Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран.

«Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободного потока энергии»,— указано в сообщении Белого дома в соцсети Х. Си Цзиньпин и Дональд Трамп сошлись во мнении, что Иран «никогда не сможет обладать ядерным оружием», отмечается в заявлении.

Си Цзиньпин допустил увеличение закупок американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от Ормузского пролива, добавили в Белом доме.

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира».

