Глава «Ростеха» раскрыл планы по производству самолетов к 2030 году

К 2030 году «Ростех» планирует ежегодно выпускать 36 самолетов МС-21, 20 самолетов Superjet и 12 самолетов Ил-114. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По МС-21 — треть сертификационных полетов завершена. Надеюсь, что в I квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины»,— сказал господин Чемезов (цитата по пресс-службе Кремля). По его словам, «Ростех» в этом году рассчитывает завершить сертификационные полеты МС-21.

В этом году «Ростех» ожидает поставки и получения сертификатов для Ил-114-300. По словам Сергея Чемезова, эти самолеты будут использоваться вместо устаревших Ан-24 и Ан-26. «Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонт практически не осуществляется. Поэтому максимально быстро нам нужно запускать»,— добавил глава госкорпорации.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает 100 пассажиров. Он оснащен российскими двигателями ПД-8 и отечественными системами. МС-21 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается на замену Ту-154 и семейству Ту-204. Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114.