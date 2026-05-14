«Аэрофлот» с июня возобновит регулярные рейсы в ОАЭ

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты будут выполнять один раз в сутки, с июля — два раза в сутки, следует из пресс-релиза перевозчика (есть у «Ъ»). На линии Москва—Дубай—Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737.

Страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за начатой США и Израилем военной операции против Ирана. 11 марта «Аэрофлот» отчитался о завершении перевозки российских пассажиров из ОАЭ. Авиакомпания вывезла из Дубая и Абу-Даби 13,1 тыс. пассажиров на 46 рейсах. Гендиректор компании Сергей Александровский в апреле говорил, что компания не планирует возобновлять продажу билетов в ОАЭ до конца мая. На сайте «Аэрофлота» стоимость билетов в Дубай с 1 июня начинается от 29 тыс. руб.