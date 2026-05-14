Госэкспертиза одобрила строительство мусорного полигона «Верхнепышминский»

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект строительства комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экотехнопарк Верхнепышминский» в Верхней Пышме Свердловской области. Экспертизу прошли проектная документация и результаты инженерных изысканий.

Согласно данным публичной кадастровой карты земельный участок под строительство находится на Серовском тракте. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», «Экотехнопарк Верхнепышминский» включит в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования и полигон, что позволит обеспечить экологичное обращение с отходами.

Как сообщало издание «Квадратный метр», площадь территории, где построят полигон — 103 га, мощность комплекса составит 100 тыс. т, участок компостирования и полигон для отходов будет иметь мощность до 70 тыс. т в год.

Глава региона Денис Паслер на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева в 2025 году сообщал, что строительство экотехнопарка начнется в 2026 году.

Мария Игнатова