Проект клинических рекомендаций по аутизму у детей вернули на доработку

Минздрав поручил Российскому обществу психиатров (РОП) доработать проект клинических рекомендаций «Расстройства аутистического спектра у детей». Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Ярославу Нилову (есть у “Ъ”).

Парламентарий направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой переработать проект. Депутат отметил, что опубликованный документ подвергся широкой критике со стороны медиков, родителей и общественных организаций. Ключевые замечания, по словам депутата, связаны с тем, что проект существенно расширяет медикаментозное лечение, в том числе с раннего возраста, а рекомендуемые дозы некоторых антипсихотических препаратов в несколько раз превышают действующие клинические рекомендации и могут пагубно отразиться на состоянии пациентов.

В ответном письме Ярославу Нилову замминистра здравоохранения Евгений Камкин подтвердил, что во время общественного обсуждения документа поступил ряд замечаний. По результатам их рассмотрения научно-практический совет Минздрава принял решение направить проект на доработку. Российскому обществу психиатров рекомендовано учесть все «обоснованные» замечания и предложения и дополнить авторский коллектив педиатрами и неврологами. Господин Камкин подчеркнул, что работа над рекомендациями находится на контроле департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») предложила Минздраву пересмотреть проект клинических рекомендаций по диагностике и коррекции расстройства аутистического спектра у детей. Автор письма со ссылкой на экспертов утверждала, что рекомендации содержат потенциально опасные для детей дозировки нейролептиков, а также предполагают отказ от давно применяемых международных диагностических протоколов. В РОП критику сочли «недостоверными и искаженными сведениями», не исключив при этом, что все же учтут замечания.

