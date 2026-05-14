Reuters: Саудовская Аравия наносила удары по шиитским формированиям в Ираке

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии во время иранской войны наносили удары и по связанным с Ираном шиитским группировкам в Ираке. Удары наносились в том числе с территории Кувейта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Операции стали частью ракетно-бомбовых ударов по всему региону в рамках войны в Иране, утверждают собеседники агентства. Среди них — три иракских чиновника из военных и силовых кругов, а также несколько чиновников на Западе, включая США. Как они заявляют, удары наносились ВВС Саудовской Аравии по объектам группировок, расположенным на территории Ирака рядом с саудовской границей.

Источники отмечают, что часть ударов пришлась на время, близкое к объявленному 7 апреля прекращению огня между США и Ираном. Что касается ударов, наносившихся с территории Кувейта, то в одном случае ракеты поразили позиции шиитских боевиков на юге Ирака. Тогда, по данным собеседников Reuters, погибли несколько человек и был разрушен объект, используемый боевиками группировки «Катаиб Хезболла» для связи и управления беспилотниками.

Reuters пишет, что не может уточнить, кто наносил удары с территории Кувейта — кувейтские ВС или американские военные, у которых там есть базы. Источники агентства сходятся в том, что сотни беспилотников, которые наносили удары по странам Персидского залива, запускались с территории Ирака.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия наносила удары и по Ирану, не сообщая об этом в официальных источниках. Кроме того, Reuters сообщало об ударах по Ирану и вооруженных сил ОАЭ.

Алена Миклашевская