Reuters: Саудовская Аравия тайно наносила удары по Ирану

Саудовская Аравия в конце марта неоднократно наносила удары по территории Ирана в ответ на атаки с иранской стороны. Хотя власти королевства о таких операциях официально не сообщали, их факт подтвердили источники Reuters в некоторых западных странах и в Иране.

По данным Reuters, удары саудовских ВВС были «зеркальным ответом» на действия Ирана. Объекты, которые были целями этих ударов, не называются. Источники отмечают, что Саудовская Аравия предупредила о готовности к дальнейшим ответным действиям, после чего «между сторонами было достигнуто понимание по вопросу деэскалации».

Саудовская сторона поддерживает постоянный контакт с Ираном на протяжении всего военного конфликта, в том числе через иранского посла в Эр-Рияде, сообщает агентство. Представители МИД Саудовской Аравии на запрос агентства заявили, что страна «придерживается последовательной позиции, направленной на деэскалацию, сдержанность и снижение напряженности в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания региона и его народов».

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда Саудовская Аравия стала действовать более решительно, защищая свои интересы, и перестала полагаться исключительно на защиту США.

