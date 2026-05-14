Мантуров заявил о превосходстве «Сармата» над аналогами из США

Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в ракетном комплексе «Сармат», утверждает первый вице-премьер Денис Мантуров. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назвал испытания «Сармата» большим прорывом.

По словам господина Мантурова, «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги. «Если брать по объемам и по энерговооруженности, собственно по боевому запасу, это в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду Соединенные Штаты»,— сказал он на съезде Союза машиностроителей (цитата по ТАСС).

Господин Шойгу считает, что испытания «Сармата» стали серьезным шагом, который «продвигает Россию на следующий этап, следующий уровень». «Это очень и очень большой серьезный проект в области ракетостроения. Получить такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками — это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов»,— убежден он.

12 мая командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании «Сармата». Он уточнил, что ракетный комплекс заступит на боевое дежурство к концу 2026 года. По данным российских властей, мощность «Сармата» более чем в четыре раза превышает любой западный аналог, а дальность его применения — свыше 35 тыс. км.

Подробности — в материале «Ъ» «"Сармат" вернули в график».