«Сармат» вернули в график

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели 12 мая успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», сроки развертывания которой в последние годы неоднократно переносились. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что первый полк с новыми МБР планируется поставить на боевое дежурство до конца 2026 года. Нынешний запуск стал первым за четыре года официально подтвержденным успешным испытанием комплекса.

Пуск «Сармата» 12 мая стал вторым официально объявленным летным испытанием этой ракеты

Пуск «Сармата» 12 мая стал вторым официально объявленным летным испытанием этой ракеты

«Пуск успешный, задача пуска выполнена»,— отрапортовал президенту генерал-полковник Каракаев. Он сообщил, что результаты испытаний позволят до конца 2026 года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк с комплексами «Сармат» в составе Ужурского соединения в Красноярском крае. Владимир Путин назвал испытания «большим событием» и отметил, что «Сармат» станет одним из ключевых элементов стратегических ядерных сил РФ. По словам президента, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что обеспечивает дальность применения свыше 35 тыс. км, а суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели «любого существующего самого мощного западного аналога».

Господин Путин также добавил, что разработка «Сармата» связана с более широкой программой модернизации российских сил ядерного сдерживания. По его словам, после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) Россия была «вынуждена задуматься» о создании систем, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы ПРО.

Президент напомнил, что на боевом дежурстве уже находятся гиперзвуковой комплекс «Авангард», ракета воздушного базирования «Кинжал» и ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Кроме того, на завершающей стадии находятся работы над подводным беспилотным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

«Сармат» создается как замена советскому ракетному комплексу Р-36М2 «Воевода», который остается на вооружении РВСН с конца 1980-х годов. Эти ракеты относятся к классу тяжелых жидкостных МБР шахтного базирования. В отличие от более легких твердотопливных ракет, такие системы способны нести больше боевых блоков и средств преодоления ПРО благодаря большей забрасываемой массе. По заявлениям разработчиков, «Сармат» превосходит «Воеводу» по дальности полета, забрасываемому весу, скорости подготовки к старту и возможностям преодоления ПРО.

Проект «Сармат» считается одной из наиболее длительных и сложных программ модернизации российских стратегических сил последних лет. Разработка ракеты началась еще в 2011 году. Необходимость создания новой тяжелой МБР российские власти объясняли постепенным исчерпанием ресурса «Воевод», а также потребностью в полностью отечественной системе после распада системы советской производственной кооперации.

Публично о «Сармате» впервые подробно рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда ракета была представлена вместе с другими перспективными стратегическими системами — гиперзвуковым комплексом «Авангард», подводным беспилотником «Посейдон» и крылатой ракетой «Буревестник». Москва позиционировала эти разработки как ответ на выход США из Договора по ПРО в 2002 году и развитие американской системы противоракетной обороны.

Первый полноценный летный пуск «Сармата» состоялся в апреле 2022 года с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. После этого Минобороны и Кремль неоднократно говорили о скором начале серийного производства и развертывания комплекса. Изначально предполагалось, что ракета поступит в войска еще в начале 2020-х годов, однако сроки программы несколько раз переносились. В ноябре 2025-го президент говорил, что комплекс должен заступить на опытно-боевое дежурство в 2025 году, а на полноценное боевое — в 2026-м.

Дмитрий Сотак