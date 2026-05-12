Командующий РВСН доложил Путину об успешном пуске ракеты «Сармат»

В России 12 мая провели успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил президенту Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. По словам господина Каракаева, первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство к концу 2026 года.

«Пуск успешный, задача пуска выполнена»,— сказал командующий РВСН. «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по поражению объектов и стратегическому сдерживанию, заметил он.

Глава государства, в свою очередь, уточнил, что ракетный комплекс может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность «Сармата» более чем в четыре раза превышает любой западный аналог, указал Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тыс. км.

Президент поблагодарил разработчиков «Сармата» за укрепление обороноспособности России. Он поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты и пожелал ему дальнейших успехов.