Бывшего замглавы Минприроды заочно обвинили в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы принял ходатайство СКР о заочном аресте бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева. Следствие вменяет ему мошенничество. Это следует из данных картотеки инстанции.

Бывшего чиновника обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на «мусорную реформу» 2019 года. Реформа предполагала ликвидацию стихийных свалок, строительство объектов обработки и утилизации мусора и привлечение частных инвестиций. Для этого создали публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

По данным Счетной палаты, в 2022-2024 годах ППК РЭО в качестве субсидий выделили 5,5 млрд руб. на строительство объектов. Однако ни один из них так и не был построен. После этого правоохранители задержали троих бывших топ-менеджеров ППК РЭО. Все они утверждали на допросах, что лишь выполняли указания замглавы Минприроды.

Денис Буцаев подал в отставку по собственному желанию 23 апреля. В тот же день он уехал за границу через Белоруссию. 12 мая МВД объявило бывшего чиновника в розыск. Правоохранители считают, что он мог улететь в США.

Никита Черненко