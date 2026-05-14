Петербург выбыл из топ-5 городов в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

Санкт-Петербург по итогам 2025 года утратили лидирующие позиции в глобальном рейтинге динамики цен на элитную жилую недвижимость. Петербург опустился с первого на шестое место. Мировым лидером стал Токио с ростом 58,5%, пишут «Ведомости».

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года элитное жилье в Петербурге подорожало на 25,8%, что позволило городу занять первое место в рейтинге PIRI. В 2025 году рост составил лишь 13,2%.

По итогам 2025 года сильнее всего элитная недвижимость дорожала в Токио (+58,5%), Дубае (+25,1%), Маниле (+17,5%), Сеуле (+14,7%) и Праге (+14,6%).

