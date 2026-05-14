Мантуров заявил о росте объемов производства на предприятиях ОПК на 21% за год

По итогам 2025 года российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) увеличили объем производства продукции на 21%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Выручка предприятий ОПК по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в этом году находится на уровне около $75 млрд.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров

«Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны, по линии ВТС в 2025 году наша выручка составила более $15 млрд. А текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз»,— рассказал господин Мантуров на съезде Союза машиностроителей (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружения. Он заявил, что российские предприятия ОПК работают в стабильном режиме. С 2022 года, по словам президента, производство техники связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России выросло в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты — в 17,9 раза, средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза. Глава государства отмечал, что мощности ОПК загружены по максимуму на время СВО. Господин Путин говорил, что за 2025 год Россия поставила продукцию военного назначения в 30 стран.