Если боевые действия на Украине не получится завершить дипломатическим путем, Россия будет добиваться этого военно-техническими способами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Владимир Путин неоднократно делал предложения по мирному дипломатическому урегулированию этого конфликта»,— напомнил господин Нарышкин (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия продолжает выступать с такими предложениями.

По словам Сергея Нарышкина, последним предложением России в контексте дипломатического урегулирования был вывод украинских вооруженных сил с территории Донецкой народной республики. Директор СВР также напомнил, что с начала года под контроль армии России перешли 90 больших и малых населенных пунктов и «движение в этом направлении продолжается».

12 мая президент США Дональд Трамп говорил, что Россия и США не достигли общего понимания по принадлежности к РФ всей территории Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема урегулирования военного конфликта на Украине слишком сложная, а выход на мирное соглашение — это «очень долгий путь».