Трамп опроверг договоренности США и России о принадлежности Донбасса

Россия и США не достигли общего понимания по принадлежности к РФ всей территории Донбасса. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Китай.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Президент США Дональд Трамп

После референдума в сентябре 2022 года к России присоединились четыре новых регионах — Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Власти Украины призванать эти территории российскими отказываются, и на Донбассе продолжаются военные действия.

Территориальный вопрос остается одним из самых сложных на переговорах России и Украины по урегулированию. Российская сторона настаивает на выводе ВСУ из всех четырех областей, США призывают Украину вывести войска из оставшихся под их контролем частей ДНР.