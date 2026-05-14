Мэттью Шефер признан лучшим новичком сезона НХЛ

18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер выиграл Calder Trophy — награду, ежегодно вручаемую лучшему новичку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Канадца поставили на первое место в голосовании все 198 членов Ассоциации спортивных журналистов лиги, суммарно он набрал 1980 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью Шефер (справа)

Фото: Frank Franklin II / AP Мэттью Шефер (справа)

Фото: Frank Franklin II / AP

Второе место занял российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов (1158 баллов). Третьим стал канадский форвард «Анахайм Дакс» Бекетт Сеннеке (958).

Шефер набрал 59 очков (23 гола + 36 передач) в 82 матчах. Демидов с 62 (19+43) очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата среди новичков. У Сеннеке 60 (23+37) баллов.

Арнольд Кабанов