«Колорадо» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» на своем льду одолел «Миннесота Уайлд» в пятом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал. Счет в серии до четырех побед — 4:1.

Пятая встреча противостояния завершилась со счетом 4:3. К концу первого периода «Миннесота» лидировала — 3:0. Гол забил Маркус Юханссон, дубль сделал Ник Фолиньо. Перед началом второго игрового отрезка «Колорадо» заменил голкипера: вместо Скотта Уэджвуда место в воротах занял Макензи Блэквуд. В составе «Эвеланш» отличились Паркер Келли и Джек Друри. За полторы минуты до конца третьего периода счет сравнял Нейтан Маккиннон. Автором победной шайбы в овертайме стал Бретт Кулак.

«Колорадо» стал вторым участником полуфинала Кубка Стэнли. Ранее до этой стадии добрался «Каролина Харрикейнс». Следующий соперник «Эвеланш» определится в противостоянии «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс» (счет в серии — 3:2).

Таисия Орлова