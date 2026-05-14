Власти сэкономят 15 млн на ремонте детской поликлиники в Белгородской области

Управление капитального строительства Белгородской области определило подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники №2 Старооскольской окружной детской больницы. Им стало белгородское ООО «Ремотделстрой», 30% долей которого принадлежат члену Совета депутатов Губкинского городского округа Роману Шарапонову. Компания снизила начальную цену контракта с 152 млн до 137,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках аукциона «Ремотделстрой» обошел трех конкурентов, наименования которых не разглашаются. Они предлагали белгородским властям заключить контракты за 151,2 млн, 147,4 млн и 138,3 млн руб.

Подрядчику до 10 декабря предстоит выполнить общестроительные работы, монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт вентиляции, электромонтаж, а также настройку видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Работы профинансируют из средств бюджетных учреждений — субсидий.

По данным Rusprofile, ООО «Ремотделстрой» зарегистрировано в ноябре 2006 года в Губкине Белгородской области. Компания специализируется на строительных отделочных работах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и одним из учредителей является Роман Шарапонов (ему принадлежат 30% долей общества). Остальные владельцы скрыты. В 2025 году выручка общества составила 265 млн, чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Кабира Гасанова