На капремонт детской поликлиники в Белгородской области выделили 152 млн
Управление капитального строительства Белгородской области начало искать подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники №2 Старооскольской окружной детской больницы. Начальная цена контракта составляет 152 млн руб. Выполнить все работы планируют до 10 декабря 2026 года. Информацию опубликовали на портале госзакупок 20 апреля.
Будущему подрядчику предстоит провести общестроительные работы, наладить системы отопления, водоснабжения и водоотведения, отремонтировать вентиляцию и выполнить электромонтажные работы. Также будут настроены системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 апреля. Итоги аукциона подведут 29 апреля. Источником финансирования работ обозначены средства бюджетных учреждений (субсидии из бюджета).
