Никто не захотел ремонтировать воронежскую больницу «Электроника» за 35 млн
Министерству строительства Воронежской области со второго раза не удалось найти подрядчика для капитального ремонта «Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10», известной как больница «Электроника». Начальная цена контракта составляла почти 35 млн руб. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новые торги пока не объявлены. Это следует из документации тендера.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно документации, подрядчику предстояло демонтировать действующие системы отопления и водоснабжения, смонтировать новые и обустроить центральный тепловой пункт. Срок завершения работ — 30 сентября. Гарантия составляет пять лет.
По данным портала госзакупок, в мае воронежское министерство строительства объявляло торги на аналогичный контракт. Тогда начальная цена соглашения составляла 34,7 млн руб., однако аукцион, назначенный на начало апреля, не состоялся из-за отсутствия заявок.Также ожидается подведение итогов конкурса на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта патологоанатомического отделения «Электроники». На торги заявились шесть участников, победителем стал один из них с ценовым предложением 800 тыс. руб. Контракт с ним пока не заключен. Наименования участников не разглашаются.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что фасад воронежской БСМП №1 отремонтирует местная «Панорама» за 311 млн руб.