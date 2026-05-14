Японский супертанкер тайно прошел через Ормузский пролив

Японский супертанкер под панамским флагом Eneos Endeavor тайно прошел через Ормузский пролив, отключив систему передачи данных о местоположении. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg. Это второй случай прохода японского судна через Ормузский пролив с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Танкер принадлежит крупнейшей нефтеперерабатывающей группе Японии Eneos. Судно вошло в Персидский залив в конце февраля, чтобы загрузить нефть на эмиратском острове Дас и в кувейтском порту Мина-эль-Ахмади. Изначально планировалось, что танкер доставит 1,2 млн баррелей кувейтской нефти и 700 тыс. баррелей эмиратской нефти в японский порт Киире в конце апреля. Однако сейчас порт назначения Eneos Endeavor не указан.

Судно перестало передавать данные о местоположении 11 мая, когда находилось в Персидском заливе, к северу от Абу-Даби. Следующий сигнал был зафиксирован уже вечером 13 мая к северу от Маската, тогда танкер шел в сторону Аравийского моря. 14 мая гендиректор Eneos Мията Томохидэ сообщил журналистам, что Eneos Endeavor прошел через Ормузский пролив и прибудет в Японию в конце мая или начале июня. По данным Kpler, предполагаемая дата прибытия — 3 июня.

До возобновления боевых действий на Ближнем Востоке в феврале около 95% импортируемой в Японию нефти поставлялось через Ормузский пролив. Первым японским танкером, который прошел через Ормузский пролив после начала конфликта, стал Idemitsu Maru. Пройти через морской коридор удавалось и другим судам. В марте его дважды пересек газовоз Jamal, который, по официальным данным, списан и находится на демонтаже.

