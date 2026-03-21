«Зомби-танкер» с неизвестным грузом смог дважды пройти Ормузский пролив

В Ормузском проливе был замечен танкер, который, согласно официальным данным, давно списан и находится на демонтаже. Несмотря на это, судно смогло войти в Персидский залив и спустя неделю выйти из него, таким образом дважды преодолев фактически блокированный Ираном транспортный коридор. На необычное судно обратило внимание Bloomberg.

По информации агентства, 13 марта газовоз Jamal впервые после долгого перерыва появился в системах отслеживания судов. Судно передало данные, согласно которым на тот момент оно находилось в Оманском заливе и шло в порт Сухар в Омане. После этого данные с газовоза не поступали неделю, а 20 марта Jamal подал сигнал уже из Персидского залива — он находился недалеко от Шарджи (ОАЭ). В этот сеанс передачи данных судно не указало порт назначения. В последний раз сигнал о местоположении был отправлен поздно вечером 20 марта — уже на выходе из Ормузского пролива, у юго-восточного побережья Ирана.

Однако, по данным участников рынка и портовых агентов, в октябре 2025 года газовоз Jamal под японским флагом был помещен на верфь в Индии, где сейчас его разбирают, пишет Bloomberg.

Bloomberg указывает, что не смогло оперативно «подтвердить личность судна-зомби», в частности, действительно ли это списанный газовоз Jamal с настоящим грузом СПГ или судно иного типа. Агентство считает, что наиболее вероятна версия, согласно которой неизвестное судно намеренно выдало себя за «списанный, но легальный» газовоз. «Это первый известный подобный случай с начала войны», — заключили в Bloomberg.

Японское агентство Kyodo ранее распространило комментарий министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который заявил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив для связанных с Токио судов.