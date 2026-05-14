Honda получила первый в своей истории годовой убыток

Японский производитель автомобилей Honda Motor впервые с тех пор, как компания стала публичной в 1957 году, закончил финансовый год с убытком. Причиной стали реструктуризация бизнеса по производству электромобилей и связанные с этим списания на сумму более $9 млрд.

Как следует из отчетности второго по величине японского автопроизводителя, операционный убыток составил ¥414 млрд ($2,63 млрд). Это значительно ниже, чем прогнозировали аналитики, опрошенные LSEG. В предыдущем финансовом году у Honda Motor была операционная прибыль в размере $7,6 млрд. Чистый убыток компании составил $2,2 млрд против чистой прибыли годом ранее в размере $5,7 млрд.

Руководство Honda Motor объявило, что компания отказывается от ранее поставленных целей нарастить к 2030 году продажи электромобилей до 20% от общих продаж и перейти к 2040 году на производство исключительно электрических и гибридных моделей. Кроме того, компания замораживает на неопределенный срок реализацию проекта по строительству завода в Канаде. Проект предусматривал вложения в размере $11 млрд в производство электромобилей и батарей. Между тем руководство Honda Motor заявило, что ожидает возвращения к прибыльности уже в текущем году за счет сокращения издержек и расширения прибыльного бизнеса по производству мотоциклов. Акции компании растут после публикации отчетности почти на 4%. С начала года они потеряли чуть более 15% стоимости.

Алена Миклашевская