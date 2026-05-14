Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО выросла на 10% в первом квартале

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) получил 7,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО по итогам первого квартала 2026 года. Это на 10% больше аналогичного показателя в прошлом году, следует из отчета компании.

Основным фактором роста чистой прибыли стало уменьшение давления со стороны процентной ставки, уточнили в «Ростелекоме». Выручка компании также увеличилась на 10% — до 208,9 млрд руб.

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации.—«Ъ») за отчетный период достиг 83,9 млрд руб. (+14%). Рентабельность по OIBDA выросла на 1,4 процентного пункта — до 40,1%. Положительная динамика в том числе связана с «увеличением возмещения по проекту устранения цифрового неравенства и оптимизацией прочих операционных расходов», указали в «Ростелекоме».

Операционная прибыль компании в годовом выражении выросла на 13%, до 37,48 млрд руб. Капитальные вложения, напротив, сократились на 35%, до 28,6 млрд руб. Чистый долг «Ростелекома» за первый квартал составил 712,25 млрд руб.

«Основными драйверами роста остаются проекты по цифровизации бизнеса и государственного сектора, мобильный бизнес, услуги дата-центров, продажа инфраструктурного ПО и решений в области кибербезопасности. "Ростелеком" показывает высокую устойчивость бизнес-модели и двухзначные темпы роста на фоне сложной макроэкономической ситуации»,— прокомментировал результаты глава компании Михаил Осеевский.

«Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Лидер на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Совместно с партнерами развивает онлайн-кинотеатр Wink.