«Ведомости»: доля православных россиян снизилась в 1,2 раза за 15 лет

Доля россиян, исповедующих православное христианство, снизилась в 1,2 раза за 15 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

В феврале-марте социологи университета опросили более 15 тыс. россиян. Большинство опрошенных граждан (65%) считают себя православными, тогда как в 2011 году доля относящих себя к этой религии респондентов достигала 78%. Каждый шестой участник опроса (16%) не относит себя к какому-либо вероисповеданию, а в 2011-м таковых было 11%. Доля атеистов среди опрошенных россиян составила 6%, а 15 лет назад в эту категорию входили всего 2% респондентов. Еще 9% опрошенных отнесли себя к исламу, а к другим вероисповеданиям — 3%. 1% респондентов затруднились ответить.

Почти каждый третий опрошенный (32%), который считает себя православным, никогда не участвует в церковных службах, в 2011 году аналогично ответили 28% респондентов. 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще, 15 лет назад — 28%.

Каждый третий православный респондент (33%) посещает храмы РПЦ от нескольких раз в год и чаще. В 2011 году с такой периодичностью в храмы ходило 35% опрошенных. Только один из 10 православных опрошенных (10%) никогда не посещал храмы. В 2011-м доля респондентов, давших аналогичный ответ, составляла 18%

По словам сотрудника лаборатории «Социология религии» ПСТГУ Елены Пруцковой, в обществе наблюдается поляризация: есть люди, которые действительно живут церковной жизнью, а есть те, кто относят себя к православной вере из соображений этической идентичности.

Профессор РГГУ Валентина Слобожникова предположила, что незначительное уменьшение изложенных в опросе показателей указывает на освоение религиозности молодежью. Практикующие верующие, добавила она, стали демонстрировать религиозность не только на уровне не только сознания, но и поведения. Последнее меняется в зависимости от жизненной ситуации. Сейчас одной из них для части населения стала военная операция на Украине, указала эксперт.