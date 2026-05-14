ДСК построит ледовый дворец в Анне Воронежской области за 672 млн

Подведены итоги конкурса на строительство ледового дворца в Анне Воронежской области. Контракт подписали с воронежским АО СЗ «Домостроительный комбинат» (входит в девелоперскую группу компаний ДСК, которую контролирует семья экс-сенатора и депутата облдумы Сергея Лукина) по начальной цене 671,6 млн руб. Компания была единственным участником тендера. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Ледовый дворец появится на улице Ватутина, 155. Техническое задание предусматривает строительство объекта в семь этапов, а полное завершение всех работ запланировано до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Аннинская спортивная школа», а финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

По данным Rusprofile, АО СЗ «Домостроительный комбинат» зарегистрировано в феврале 1993 года в Воронеже. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 267,5 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Соболев. Учредители скрыты. Выручка общества в 2025 году составляет 3,6 млрд, чистая прибыль — 70 млн руб.

В ноябре прошлого года региональное правительство сообщило, что по обращению главы района Василия Авдеева строительство ледовой арены в Анне на 2026–2027 годы будет включено в областную адресную инвестиционную программу. К тому моменту проектно-сметная документация на объект уже прошла государственную экспертизу.

В марте очередной контракт на ремонт ледового дворца «Юбилейный» в Воронеже подписали со «Стройгрупп».

Кабира Гасанова