В Воронежской области выделили 672 млн рублей на ледовый дворец в Анне

Подрядчика для строительства ледового дворца в Анне начали искать в Воронежской области. Объект разместится по адресу: улица Ватутина, 155. Начальная цена контракта на строительство составляет 671,6 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

По условиям технического задания возвести ледовый дворец требуется в семь этапов с завершением всех работ до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение дополнительного образования (МКУДО) «Аннинская спортивная школа». Профинансируют работы из средств областного бюджета.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 апреля. Итоги будут подведены 29 апреля.

О том, что строительство ледовой арены в Анне в 2026-2027 годах будет включено в областную адресную инвестпрограмму по обращению главы района Василия Авдеева, в региональном правительстве сообщили в ноябре прошлого года. На тот момент проектно-сметная документация по объекту уже прошла госэкспертизу.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что курское УФАС остановило аукцион по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Сеймском округе областного центра после жалобы чеченского ООО «Юни-строй». Начальная цена контракта по этому объекту составляет 297,8 млн руб.

Денис Данилов