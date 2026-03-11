Мэрия Воронежа заключила очередной контракт на ремонт «Юбилейного» со «Стройгрупп»

Муниципальное автономное учреждение Воронежа «Спортивный комплекс “Юбилейный”» (учреждено администрацией Воронежа) заключило контракт на выполнение очередного этапа капитального ремонта здания с ООО «Стройгрупп», сообщается на портале госзакупок.

По данным «Ъ-Черноземье», предложение подрядчика составило 99,1 млн руб. Снижение от начальной максимальной цены контракта оказалось незначительным — примерно на 300 тыс. руб. при стартовой стоимости 99,4 млн руб. В протоколе значится еще один участник: им была местная строительная компания «ПСТ Сервис» Максима Романова.

О проведении закупки сообщалось в феврале. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт фасада здания, а также административных и технических помещений и коридоров спортивного комплекса. Кроме того, предусмотрено восстановление работы внутренних инженерных систем — отопления, кондиционирования, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации. Также в перечень работ входит ремонт разрушенных горловин колодцев, обновление пешеходного перехода, ограждения территории.

Приступить к выполнению работ подрядчик должен после заключения контракта, завершить — до 16 декабря. Гарантия на работу составит пять лет.

ООО «Стройгрупп» уже выполняло работы на объекте ранее. В апреле 2023 года компания получила подряд на капитальный ремонт дворца спорта «Юбилейный» совместно с ООО «Делк», принадлежащим концессионеру парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуарду Толоконникову. В июле того же года объем финансирования реконструкции объекта был увеличен: из регионального бюджета дополнительно выделили 25 млн руб.

В 2024 году компания вновь получала контракты на ремонт спортивного комплекса. В марте ООО «Стройгрупп» достался подряд на капремонт «Юбилейного» стоимостью 23,1 млн руб., а в мае — на 90,9 млн руб.

В марте 2025 года с ними же заключен очередной договор на продолжение ремонта за 34,5 млн руб.

Анна Швечикова