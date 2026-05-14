Три человека погибли в ДТП на трассе в Приангарье при столкновении с грузовиком

Три человека погибли в ДТП на трассе в Куйтунском районе Иркутской области. Авария произошла вечером 13 мая, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, на 1585-м км дороги Р-255 «Сибирь» водитель Toyota Wish допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Foton Auman. В результате аварии водитель легкового автомобиля и две его пассажирки погибли на месте.

Еще один пассажир был доставлен в больницу. Водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку.

Александра Стрелкова