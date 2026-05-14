«Дональд Трамп привычно сохраняет оптимизм»

ВСУ должны покинуть все российские регионы для начала полноформатных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого в СМИ и экспертной среде бытовало мнение, что Москва смягчила свои требования, ограничившись выводом украинских войск исключительно из Донбасса. Одновременно газета Financial Times сообщила о том, что мирное решение как минимум откладывается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее кризисом американской посреднической миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В свете паузы и неопределенности на Ближнем Востоке тема Украины и происходящего вокруг нее вновь начала привлекать внимание мировых медиа. В качестве одного из главных событий стоит выделить визит в Киев главы американского IT-гиганта Palantir Technologies Алекса Карпа и его встречи с Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым.

Это уже вторая его поездка в страну. Первая состоялась в июне 2022 года, в самом начале известных событий. Несмотря на многочисленные заявления Дональда Трампа о том, что украинские разработки в области дронов и средств защиты от них США не интересны, тема остается более чем актуальной, особенно в связи с указанной выше ситуацией на Ближнем Востоке.

Возник спрос на простые, эффективные и технологичные вооружения. Понятно, что и Америка со своей стороны также может предоставить украинскому партнеру кое-что полезное.

Идем дальше: Андрей Ермак, бывший глава президентского офиса и некогда крайне влиятельный теневой правитель Украины, предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. Ранее газеты много писали о том, что он крайне раздражает нынешнюю администрацию Белого дома и даже европейских союзников. Поскольку господин Ермак занимался практически всем, он курировал в том числе и переговорную тему. Сейчас много пишут о том, что свое влияние он в той или иной степени сохранил, в том числе и на военное направление.

47-й президент Соединенных Штатов ответил отрицательно на вопрос о том, было ли у него с Владимиром Путиным согласие относительно того, что Украина должна уйти из Донбасса. Буквально на следующий день газета Financial Times со ссылкой на источники в Москве и Киеве сообщила, что, по сути, позиции сторон схожи: и там, и там ставка делается на военную составляющую.

Пресс-секретарь президента РФ, со своей стороны, обозначил прежние условия Москвы для заключения перемирия: вывод украинских войск не только из Славянско-Краматорской агломерации, но и из остальных регионов, вошедших в состав России. Во всем происходящем можно разглядеть явный намек на то, что мирные переговоры при американском посредничестве если еще не провалились, то находятся где-то близко к этому.

Мало того что Дональд Трамп отказывается жестко надавить на Зеленского, чтобы тот принял мирный план Анкориджа, — он как минимум не препятствует контактам Киева с крупнейшим американским бизнесом, связанным с обороной. Что касается главы Белого дома, он привычно сохраняет оптимизм. Готов даже приехать в Россию — если, конечно, будет прогресс в мирном урегулировании. Пока же Трамп отправился в Китай, и именно это сейчас является главной мировой новостью.

Дмитрий Дризе