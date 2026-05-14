Любой новый президент Украины будет более уступчив на переговорах, чем Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Любой новый человек ... будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо все, — написал он в Telegram. — А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора - США, - существенно выше».

При этом он считает, что у «русофобствующих» европейских лидеров нет альтернативы господину Зеленскому. Дмитрий Медведев пояснил, что хотя «есть какой-то там британский Залужный», но «у него нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах» и «на его раскрутку потребуется время».