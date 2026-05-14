Медведев: сменщик Зеленского примет все требования США
Любой новый президент Украины будет более уступчив на переговорах, чем Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Любой новый человек ... будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо все, — написал он в Telegram. — А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора - США, - существенно выше».
При этом он считает, что у «русофобствующих» европейских лидеров нет альтернативы господину Зеленскому. Дмитрий Медведев пояснил, что хотя «есть какой-то там британский Залужный», но «у него нет своего личного войска, как и значимой опоры в элитах» и «на его раскрутку потребуется время».