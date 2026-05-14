Силы ПВО за ночь сбили над Россией 36 БПЛА

В период с 21:00 мск 13 мая до 7:00 14 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Крымом.

В Ростовской области уничтожили БПЛА в городе Волгодонске, никто не пострадал. В Воронежской, Калужской, Новгородской и Смоленской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.