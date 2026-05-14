У берегов Приморья обнаружен затонувший более 100 лет назад пароход

Поисковая экспедиция Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружила судно, затонувшее в начале XX века в акватории залива Петра Великого.

«В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков", который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку»,— написано в сообщении пресс-службы ТОФ.

Вывод сделан исходя из размеров, очертаний корпуса и места находки судна. В поиске были задействованы гидрографическое судно «Антарктида», с которого осуществлялся спуск под воду необитаемых телевизионных аппаратов.

Согласно архивным документам, «Князь Горчаков» совершал рейс из Одессы во Владивосток и подорвался на морской мине японского заграждения, поставленного в годы войны 1904-1905 годов. Судно получило пробоину в носовой части корпуса. Попытки экипажа спасти пароход оказались безуспешными, и «Князь Горчаков» затонул. Вся команда успела покинуть борт на шлюпках.