КНДР и Вьетнам договорились о расширении сотрудничества

В Пхеньяне состоялись переговоры главы МИД КНДР Чхве Сон Хи и министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга. Стороны договорились об углублении двусторонних обменов и расширении сотрудничества в различных областях. Глава МИД Вьетнама прибыл с визитом в качестве спецпосланника генсека ЦК КП и президента Вьетнама То Лама, сообщило ЦТАК.

Высокопоставленные дипломаты обсудили широкий круг международных и региональных вопросов, договорились о взаимной поддержке и сотрудничестве между внешнеполитическими органами стран. Договоренности закрепили соглашения, достигнутые на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Вьетнама То Ламом в октябре 2025 года в Пхеньяне, уточняет агентство. Это был первый визит в КНДР руководителя Вьетнама за последние 18 лет.

По информации южнокорейского агентства «Рёнхап», в тот же день в Зале собраний Пхеньяна вьетнамского посланника, который является членом Политбюро компартии, принял секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и начальник отдела по международным делам Ким Сон Нам. Они пообещали и далее укреплять межпартийные обмены и сотрудничество, отметив, что после саммита их отношения «поднялись на новую высоту».

Эрнест Филипповский