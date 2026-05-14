ABC News: Пентагон столкнулся с дефицитом бюджета от $4 млрд до $6 млрд

Пентагон вынужден сокращать расходы, чтобы компенсировать бюджетный дефицит, оцениваемый в сумму от $4 млрд до $6 млрд, сообщает ABC News. Сокращения коснулись в основном расходов на обучение как по линии специализированных учебных заведений, так и внутри системы подготовки воинских подразделений.

В отношении конкретных структур вооруженных сил сокращения финансирования затронут третий бронетанковый корпус армии, на который приходится 70 тыс. военнослужащих, или почти половина боевой мощи этого рода войск. Авиационные подразделения корпуса будут развернуты в следующем году в «сниженном состоянии боеготовности». Ожидается урезание примерно половины бюджета подразделения и сокращение летного времени пилотов до минимального обязательного уровня. Пентагон не смог прокомментировать, проводятся ли аналогичные сокращения в области подготовки кадров во всех родах войск или они в основном касаются только сухопутных войск.

Источники ABC News поясняют, что основными причинами дефицита бюджета стали расходы, связанные с войной с Ираном, и расширение миссии по обеспечению безопасности южной границы США. Кроме того, на это повлияли расходы на обеспечение миссий Национальной гвардии по обеспечению безопасности в Вашингтоне.

Влад Никифоров