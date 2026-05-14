WSJ: разведка США доложила о большом преимуществе Китая на фоне войны с Ираном

Китай получает значительное преимущество перед США, извлекая выгоду из войны на Ближнем Востоке и добиваясь сдвигов в нескольких ключевых областях конкуренции, написано в отчете разведуправления Объединенного штаба Соединенных Штатов. О документе, который представлен перед визитом президента Дональда Трампа в Китай, пишет The Washington Post.

По словам официальных лиц, оценка была подготовлена на этой неделе для председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Доклад вызвал тревогу в Пентагоне по поводу геополитических издержек противостояния Вашингтона с Тегераном. Авторы доклада оценили реакцию Китая на иранский конфликт с точки зрения четырех инструментов государственной власти: дипломатического, информационного, военного и экономического.

С начала войны, с 28 февраля, Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе, поскольку они пытались защитить свои военные базы и нефтяную инфраструктуру от иранских ракет и беспилотников. Также Пекин помогает всем странам смягчить разразившийся после закрытия Ормузского пролива энергокризис и зарабатывает на этом. Также отмечается, что война в Иране может помочь КНР в решении тайваньского вопроса, так как война лишила США значительных запасов боеприпасов. Наконец, Китай видит на примере иранского конфликта, как США ведут боевые действия и учатся планировать свои собственные будущие операции.

В докладе указано, что Пекин давно стремится подорвать имидж США как ответственного сторонника международного порядка, основанного на правилах, и рассматривает иранский конфликт как символ бесцеремонного подхода Вашингтона к военным действиям. Риторика эффективна на фоне падения авторитета Дональда Трампа как внутри страны, так и во всем мире из-за недовольства общественности конфликтом и того значительного ущерба, который он нанес мировой экономике.

Вместе с тем, чиновники США пока не признают изменений. Издание приводит комментарий представителя Пентагона Шона Парнелла: «Утверждения о том, что глобальный баланс сил сместился в сторону какой-либо другой страны, кроме США, в корне неверны». В том же духе отзываются и представители Госдепа.

