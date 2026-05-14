В Приморье майор полиции получил 8 лет и 6 месяцев колонии за вымогательство

Арсеньевский городской суд признал сотрудника полиции и предпринимателя виновными в вымогательстве. Майор полиции приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, предприниматель — к 8 годам. Оба также должны выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Как сообщила прокуратура Приморья, с февраля 2013 по сентябрь 2022 года в процессе раздела совместного бизнеса, который вели один из обвиняемых и потерпевший, трое фигурантов вступили в преступный сговор с целью вымогательства активов у бывшего бизнес-партнера. Фигуранты требовали от потерпевшего передать 50% доли в компании, права аренды на два лесных участка площадью свыше 26 тыс. га и более 21 млн руб. в качестве возмещения убытков.

Предприниматель, его сын и полицейский оказывали давление на потерпевшего, в отношении которого даже были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием составов преступлений. «В результате давления потерпевший передал долю в компании и один арендуемый участок для заготовки древесины»,— указано в пресс-релизе.

Пресс-служба прокуратуры не раскрывает имен подсудимых. По данным «Ъ», речь идет о предпринимателе Александре Зыкове и майоре полиции Александре Шашко. Сын Зыкова скрылся от следствия и находится в международном розыске. Фигуранты дела вину не признали.

На имущество обвиняемых стоимостью свыше 36 млн руб. наложен арест. Из них 33 млн руб. изъяты в виде наличных средств в различной валюте. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток