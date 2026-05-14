Рубио: действия союзников по НАТО ставят под вопрос смысл существования альянса

Действия некоторых союзников США по НАТО ставят вопросы о цели существования альянса, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. В пример он привел государства, которые отказались предоставлять США свои военные базы для ударов по Ирану.

«Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам? Тогда зачем мы там — только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы?» — сказал господин Рубио в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа стран-союзниц предоставить военные базы. Он также говорил, что авторитет альянса дал серьезную трещину из-за нежелания помочь Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива.