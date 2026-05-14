МИД России: США демонстрируют договороспособность по Украине

Российско-американские контакты на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по поводу урегулирования конфликта на Украине, сказал замглавы МИД России Александр Панкин.

«Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны в рамках тех функций, которые она предлагает в урегулировании украинского конфликта»,— сказал господин Панкин «РИА Новости».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить трехдневный режим прекращения огня. При этом, по информации Financial Times, вероятность возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона мала из-за отсутствия интереса сторон в урегулировании.