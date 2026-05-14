Рубио назвал Китай главным геополитическим соперником США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай — главный геополитический соперник Соединенных Штатов. Он добавил, что интересы двух стран могут идти вразрез друг с другом.

«С точки зрения геополитики это наш основной вызов. Вместе с тем работа над отношениями с Китаем имеет ключевую важность»,— сказал господин Рубио в интервью Fox News. Он указал, что Вашингтону и Пекину нужно искать взаимопонимание, «чтобы избегать войн и поддерживать мир».

С 13 по 15 мая продолжается визит президента США Дональда Трампа в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что основными темами переговоров станут двусторонние торгово-экономические отношения, а также обстановка вокруг Ирана и Тайваня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп едет на чай вдвоем».