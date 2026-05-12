Трамп едет на чай вдвоем

Дональд Трамп отправляется с визитом в Китай. Из-за войны в Иране встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, от которой ожидают перехода от торгового перемирия двух крупнейших экономик к стабильным торговым отношениям, была перенесена с марта на 13–15 мая. За это время повестка переговоров приросла новыми темами. В Пекине Трамп наверняка захочет обсудить то, чем Китай как союзник Тегерана может помочь в решении иранской проблемы. Для Си Цзиньпина это станет отличной возможностью выторговать у президента США ответные уступки, прежде всего по Тайваню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2017 году Си Цзиньпин устроил Дональду Трампу такой пышный прием, что тот визит президента США в Китай был назван «государственным визитом плюс»

Фото: Andrew Harnik, File / AP В 2017 году Си Цзиньпин устроил Дональду Трампу такой пышный прием, что тот визит президента США в Китай был назван «государственным визитом плюс»

Фото: Andrew Harnik, File / AP

На протяжении большей части 2025 года США и Китай балансировали на грани новой торговой войны. На одном этапе Дональд Трамп объявил нереальные 145-процентные пошлины на китайские товары, Пекин ответил ограничением на поставки редкоземельных металлов. Но в октябре по итогам короткой встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее лидеры договорились поставить торговые войны на паузу, а весной в ходе визита президента США в КНР выйти на всеобъемлющую торговую сделку.

Именно торгово-экономические вопросы были обозначены как главный пункт переговоров, когда 20 февраля представитель Белого дома объявлял о предстоящем в марте визите Трампа в Китай.

Но всего неделю спустя американский президент одобрил начало совместной с Израилем военной операции против Ирана, положив начало новой войне на Ближнем Востоке. В итоге визит в Китай — первый с 2017 года — был перенесен (позднее его назначили на 13–15 мая), а повестка встречи заметно расширена.

Теперь приоритетом Дональда Трампа будет убедить коллегу Си повлиять на Иран, чтобы он пошел на сделку с Вашингтоном, включающую открытие Ормузского пролива.

Расчет Трампа на помощь Китая вполне обоснован: Пекин остается одним из главных союзников Тегерана и крупным потребителем иранской нефти. И хотя КНР — благодаря диверсифицированному энергетическому балансу и накопленным запасам нефти — оказалась куда лучше многих других стран подготовлена к преодолению краткосрочных перебоев в коммерческом судоходстве через Ормузский пролив, риск глобальной рецессии из-за последствий войны с Ираном — большая угроза и для экономики Китая: на долю экспорта приходится пятая часть ВВП страны.

Основным вопросом накануне встречи лидеров США и Китая стало выяснение, что Китай готов предпринять для содействия урегулированию иранского конфликта и что он захочет получить взамен.

По свидетельству ряда источников, знакомых с ходом переговоров, Пекин намерен добиваться от Вашингтона отмены существующего контроля над экспортом оборудования для производства передовых микросхем, а также обязательств не принимать в будущем схожих карательных торговых мер. Штаты, в свою очередь, ждут от Китая новых обязательств по закупкам американских товаров.

Эксперты не ожидают прорыва в урегулировании экономических разногласий — в лучшем случае продления торгового перемирия. Но даже это позволит каждой из сторон заявить об успехе встречи и своей дипломатической победе.

Более важным и тонким предметом торга станет, по общему мнению, тема Тайваня.

На предыдущей, октябрьской встрече Трампа и Си этот вопрос остался за скобками, но на этот раз он обязательно будет поднят, что открыто признали и в Вашингтоне. Прежде всего в контексте продаж острову, который Пекин считает своей территорией, американского оружия.

В прошлом году Конгресс США одобрил пакет военных поставок Тайбэю на рекордную сумму $11 млрд. К концу прошлой недели после нескольких месяцев ожесточенных споров законодательное собрание Тайваня одобрило специальный оборонный бюджет в размере $25 млрд — меньше, чем правительство запрашивало, но достаточно, чтобы обеспечить закупки американского оружия. Незадолго до визита Дональда Трампа в Китай Госдепартамент США притормозил пакет оружейных поставок острову, чтобы не омрачить общение Трампа с Си. Однако в Пекине наверняка захотят услышать, что в итоге эти продажи полностью отменят, а не просто на время заморозят.

Проблема в том, что тут Трамп не сможет ничего обещать: вопросы продажи оружия находятся в ведении Конгресса, а не контролируются президентом напрямую. Однако глава Белого дома, меньше всех своих предшественников волнующийся за судьбу Тайваня, вполне способен заявить что-то, что понравится Пекину. Например, что США «выступают против» независимости Тайваня, а не просто «не поддерживают» ее, как это официально обозначено сейчас.

Единственное, о чем можно с уверенностью сказать еще до начала визита, что Дональду Трампу устроят прием по высшему классу: с красной ковровой дорожкой, индивидуальной экскурсией в являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Храм неба, совместным чаепитием лидеров и роскошным банкетом. Дональду Трампу, который любит, чтобы его обхаживали, это наверняка понравится.

Но максимум, которого две крупнейшие экономики мира смогут достичь в своих отношениях по итогам общения лидеров,— управляемое соперничество.

И это уже будет отличным результатом с учетом того, как развивались отношения двух держав после первого визита Трампа в КНР в 2017 году. Тогда ему устроили еще более торжественный прием, окрестив его «государственный визит плюс». Президенту США и первой леди организовали частную экскурсию по Запретному городу, роскошный государственный ужин, на котором Трамп взахлеб хвалил Си Цзиньпина как «очень особенного человека», а Китай — как «великую страну».

В ходе той поездки страны заключили сделки на сумму более $250 млрд, включающие энергетические проекты, самолеты Boeing и соглашения по сельхозпродукции (многие были меморандумами о намерениях, а не обязательными к исполнению контрактами). Но менее чем через год Трамп ввел пошлины на китайские товары на сотни миллиардов долларов, затем фактически обвинил Китай в пандемии COVID-19, назвав это «китайским вирусом».

Уже в 2020 году на фоне шпионских скандалов Штаты закрыли консульство Китая в Хьюстоне, вынудив китайскую сторону пойти на аналогичный шаг в отношении дипмиссии США в Чэнду. Затем последовали провокационный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, громкая эпопея с китайским шпионским зондом над США (по версии Пекина, это был метеорологический воздушный шар) и новые тарифные удары по китайскому экспорту с начала второго срока Трампа с последующими жесткими ответными мерами Пекина.

Наталия Портякова