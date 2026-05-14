Курс доллара. Прогноз на 14–15 мая

Илья Федоров,

главный экономист Курс формируется в диапазоне 73,5–74 руб./$ Покупки валюты Минфином смогли лишь притормозить укрепление рубля. Встречные продажи валюты от неэнергетического экспорта, судя по динамике курса, оказываются немного больше. Курс формируется в диапазоне 73,5–74 руб../$. Пока спрос на валюту слабый. ЦБ опубликовал данные по балансу спроса и предложения валюты в апреле. Экспортеры наращивали чистые продажи в апреле до $7,3 млрд на фоне восстановления экспортной выручки и высоких налоговых платежей. В мае продажи будут также значительными. Сейчас на рынок заходит высокая валютная выручка от экспорта. Рубль крепкий, и продавать валюты нужно больше для получения необходимого количества рублей. Ждем доллар в коридоре 73–75 руб. до конца недели.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Объективных предпосылок для изменения тренда на укрепление рубля сейчас не просматривается Рубль протестировал многомесячные максимумы в первой половине дня среды, после чего отступил от достигнутых пиков. На текущий момент на фоне повышенных продаж валютной выручки со стороны экспортеров сохраняется тренд на укрепление рубля. Так, в апреле экспортеры нарастили продажу валюты в три раза по сравнению с мартом, в то время как спрос на валюту со стороны регулятора и импортеров остается сниженным. Учитывая, что объективных предпосылок для изменения тренда на укрепление рубля сейчас не просматривается, мы полагаем, что рубль продолжит свое укрепление и далее — к уровню 72 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Сохраняются риски достижения основными мировыми валютами новых локальных минимумов Ожидаем перехода курса рубля к фазе консолидации относительно основных мировых валют во второй половине текущей недели. Данный сценарий может быть обусловлен активизацией спроса на иностранную валюту, вызванной закрытием коротких позиций. Это позволит частично нивелировать избыточное предложение на рынке и окажет поддерживающее воздействие на котировки. В сложившихся условиях прогнозируем стабилизацию валютной пары юань/рубль в верхней части диапазона 10,5–11 руб./CNY. Вместе с тем сохраняются риски достижения основными мировыми валютами новых локальных минимумов во второй половине мая. Реализация этого сценария возможна на фоне увеличения объемов продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. В таком случае не исключены откат курса юаня в нижнюю часть обозначенного диапазона либо краткосрочное снижение ниже отметки 10,5 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Потенциал укрепления рубля еще не исчерпан Рубль плавно укрепляется на фоне сохранения высоких мировых цен на нефть из-за нерешенности конфликта США и Ирана. Банк России подтвердил двукратное увеличение объемов продаж валюты крупнейшими игроками в апреле, при этом спрос на валюту также увеличился, но заметно скромнее. Все это говорит о том, что потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, а более значительный приток валюты в страну в мае может еще позитивно отразиться на стоимости национальной валюты, несмотря на возобновление действия бюджетного правила.