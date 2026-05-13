Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа. В случае ее принятия администрация президента Соединенных Штатов должна была бы прекратить военные действия в отношении Ирана.

Как передает CNN, против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов, за — 49. Телеканал уточняет, что ограничение военных полномочий Дональда Трампа поддержали в том числе три сенатора от Республиканской партии. Один сенатор-демократ проголосовал против.

После войны во Вьетнаме, которая завершилась в 1975 году, в США был принят закон, который позволяет президенту страны вести военные операции против других стран без разрешения Конгресса в течение 60 дней. В тексте резолюции указано, что для военной операции США против Ирана этот срок истек 1 мая.

