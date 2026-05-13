Тегеран обидел соседей

Арабские страны все глубже втягиваются в конфликт с Ираном. Власти Кувейта 12 мая обвинили Тегеран в посягательстве на их территорию. Они сообщили, что отряд диверсантов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на рыболовецком судне попытался приблизиться к кувейтскому острову Бубиян в Персидском заливе. Иранцы, по версии кувейтских властей, планировали диверсионную миссию, однако местный гарнизон захватил четырех диверсантов в плен. Кувейт предупредил Тегеран, что и в дальнейшем готов воспользоваться своим правом на самооборону. Некоторые арабские страны воспользовались этим правом давно: в прямых атаках на Иран в марте и апреле были замечены ОАЭ и Саудовская Аравия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie McGehee / Reuters Фото: Stephanie McGehee / Reuters

О том, что Иран отправил отряд из шести военнослужащих КСИР для высадки на кувейтский остров Бубиян, проинформировало МВД Кувейта. Согласно его заявлению, воспользовавшись арендованным рыболовецким судном, иранцы пересекли морскую границу и вступили в перестрелку с кувейтскими военными, ранив одного из них.

Четверо диверсантов были задержаны, двум удалось ускользнуть. Как сообщают кувейтские правоохранители, задержанные признались, что «получили задание проникнуть» на Бубиян 1 мая и совершить «враждебные действия», направленные на подрыв безопасности и стабильности эмирата.

МИД Кувейта направил Ирану ноту протеста. Внешнеполитическое ведомство квалифицировало случившееся как нарушение суверенитета страны, напомнив о ее праве обороняться и принимать любые ответные меры для защиты своей территориальной целостности и обеспечения безопасности мирного населения.

Тегеран отрицает, что планировал диверсию против Кувейта.

«Мы решительно осуждаем неприемлемые действия со стороны руководства Кувейта, которое использует четырех представителей Исламской Республики Иран в политических и пропагандистских целях,— указано в заявлении МИДа республики.— Эти сотрудники выполняли обычную патрульную миссию на море и зашли в территориальные воды Кувейта из-за сбоя в навигационной системе». Иранское дипломатическое ведомство отдельно потребовало незамедлительно предоставить консульский доступ к задержанным иранским гражданам.

Однако соседи Ирана по региону, неоднократно подвергавшиеся атакам ракет и дронов с его стороны, не верят в миролюбие Исламской Республики. Как сообщили источники агентства Reuters, в конце марта Саудовская Аравия впервые нанесла массированные ответные удары по иранской территории.

По словам собеседников Reuters, королевство уведомило иранское руководство об атаках и пригрозило новыми военными мерами, после чего стороны договорились о «прекращении боевых действий, защите взаимных интересов и предотвращении эскалации напряженности».

Военные меры против Ирана приняли в начале апреля и ОАЭ — страна, которая с 28 февраля приняла на себя наибольшее число иранских ударов. По данным The Wall Street Journal, Эмираты атаковали островную часть Исламской Республики, в том числе нефтяную инфраструктуру. Абу-Даби задействовал американские и французские истребители, а также беспилотники.

В отличие от Саудовской Аравии, ОАЭ даже не пытались о чем-то договориться с Ираном, а напротив, ужесточили публичную риторику в его адрес и начали укреплять военно-техническое сотрудничество с его главным противником — Израилем.

Для защиты своего воздушного пространства ОАЭ использовали израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», которую премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху распорядился направить в ОАЭ вместе с группой специалистов Армии обороны Израиля.

Данные о том, что «Железный купол» был впервые в истории передан арабскому государству, публично подтвердил 12 мая посол США в Израиле Майк Хакаби, выступая в Тель-Авиве. «Между ОАЭ и Израилем существуют исключительные отношения»,— отметил дипломат, выразив надежду на то, что «соглашения Авраама» — серия сделок по арабо-израильской нормализации — получат новый импульс после войны.

Господин Хакаби особо подчеркнул, что из-за углубившейся конфронтации на Ближнем Востоке арабские страны вынуждены пересматривать свои региональные альянсы. «Теперь государства Персидского залива понимают, что им придется сделать выбор,— заявил американский дипломат.— Откуда выше вероятность нападения: со стороны Ирана или со стороны Израиля? Думаю, они (арабские страны.— “Ъ”) могут оглянуться вокруг и сказать: Израиль нам помог, а Иран на нас напал. Какой из этого можно извлечь урок? Урок заключается в том, что Израиль — это не ваш естественный противник».

Нил Кербелов