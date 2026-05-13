Совбез РФ: Россия настроена работать с Ираном по урегулированию кризиса в регионе

Власти РФ настроены на тесное взаимодействие с Ираном для поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Об этом 13 мая заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в ходе встречи с зампредседателя Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Иран Али Багери Кани.

«Отмечаем высокий уровень внешнеполитической координации между нашими странами в нынешних сложных условиях. Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против вашей страны», — сказал Александр Венедиктов в ходе переговоров, которые состоялись в Бишкеке «на полях» встречи секретарей Советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он выразил соболезнования «в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей и военноначальников, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа».

«Отмечаем, что, несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены. Народ продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права», — подчеркнул Александр Венедиктов.

В свою очередь Али Багери Кани отметил, что «действия американцев на международной арене показали, что они стремятся к превращению мира в своего рода джунгли, где нет места для права». «Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли, — заявил он. — В тяжелых условиях мы отмечаем, что позиция наших друзей видна более четко, чем в обычной ситуации. В тех условиях, когда наш народ и наша страна столкнулись с агрессией американцев и сионистов, решительная позиция наших друзей — соседней России, как в двустороннем формате, так и на международной арене, заслуживает признательности». Али Багери Кани особо поблагодарил Россию, обладающую в Совете безопасности ООН правом вето, за недопущение принятия ряда резолюций по Ближнему Востоку, не учитывающих позиции Ирана.

Али Багери Кани возглавит иранскую делегацию на встрече представителей совбезов стран ШОС, которая состоится 14 мая. Российскую делегацию возглавит секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Елена Черненко, Бишкек