Шойгу в Бишкеке примет участие во встрече секретарей совбезов стран—членов ШОС

13 мая секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе аппарата СБ РФ, участники встречи обсудят дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств—членов ШОС в сферах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми и другим видам транснациональной организованной преступности, обеспечения международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Сергей Шойгу, как сказано в сообщении пресс-службы, в ходе заседания выступит с оценками ситуации в сфере международной безопасности. «Россия придает большое значение укреплению сотрудничества в формате ШОС и повышению роли и авторитета организации в мире», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на заседании, как ожидается, прозвучат выступления генерального секретаря ШОС и директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

С учетом того, что в ШОС входит Иран, тема эскалации на Ближнем Востоке наверняка также будет одной из ключевых.

29 апреля в Бишкеке прошло совещание министров обороны государств—членов ШОС. Главы ведомств выразили готовность к укреплению стратегических контактов и практическому сотрудничеству для обеспечения мира и безопасности в регионе.

ШОС основана 15 июня 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В организацию сегодня входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан и Монголия. Еще 15 государств являются партнерами по диалогу ШОС.

Елена Черненко, Бишкек