Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны

В Париже представлен отчет следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая изучала состояние мер безопасности во французских музеях. Комиссия была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей.

В своем отчете комиссия заявила, что вопросы обеспечения безопасности в Лувре и других музеях страны в последние годы были «оттеснены на второй план».

Как выяснила следственная комиссия, в 2024 году лишь 23% музеев Франции располагали планом действий в чрезвычайных ситуациях, а 25% — готовым планом по охране культурных ценностей. При этом системами видеонаблюдения оснащены лишь 54% учреждений.

«Мы имеем дело не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. В Лувре, как и в других учреждениях, вопросам безопасности не уделялось должного внимания, хотя это и является основной задачей любого музея»,— заявил депутат от партии «Республиканцы» Александр Портье, возглавивший комиссию. Он отметил, что в Лувре, в частности, политика безопасности «постепенно отклонилась от курса», несмотря на ранее поступавшие предупреждения и выявленные риски.

По итогам расследования комиссия сделала сразу сорок рекомендаций. В частности, предложено увеличить объем средств, выделяемых на обеспечение безопасности учреждений, и пересмотреть процедуры назначения их руководителей, сделав их более прозрачными.

Елизавета Труфанова