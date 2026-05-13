Ковальчук Егор Викторович

Родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии в машиностроении», «юриспруденция», «водоснабжение и водоотведение».

Карьеру начал в 1995 году в банковской сфере. Работал в Южно-Уральском филиале Машбанка, банке «Ураллига». В 2005–2010 годах был гендиректором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске.

С 2010 по 2012 год — вице-мэр Челябинска по ЖКХ. С 2012 по 2014 год — министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С января по октябрь 2014 года — и. о. министра, министр радиационной и экологической безопасности региона. В 2015–2019 годах — директор департамента ЖКХ и энергетики ХМАО.

В 2019 году перешел на работу в департамент спецпроектов Минстроя РФ. С 2019 по 2022 год — замгубернатора Челябинской области. В мае 2023 года избран главой города Миасса, позже стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Выпускник шестого потока «школы губернаторов». Летом 2024 года назначен председателем правительства ЛНР.